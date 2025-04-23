СМИ сообщили об опасениях украинских чиновников по военной помощи

Украинские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве мирных переговоров и прекратить военную помощь. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Украинские чиновники рассказали, что обеспокоены тем, что Трамп, который заявил, что ему не нравится Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров и отказаться от предоставления дальнейшей военной помощи», — сказано в материале издания.

18 апреля Трамп допустил, что Вашингтон может прекратить оказывать военную поддержку Киеву. В то же время хозяин Белого дома назвал хорошими шансы на урегулирование конфликта.

22 апреля депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что поражение украинских войск в конфликте с РФ является вопросом времени. Он отметил, что в случае отказа США и дальше снабжать Украину боеприпасами и техникой армия страны столкнется с нехваткой вооружений уже в мае.

Ранее в США оценили возможность признания юрисдикции РФ над Крымским полуостровом.