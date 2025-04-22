Поражение украинских войск в конфликте с РФ является вопросом времени, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

Законодатель выразил уверенность, что в конце концов «все будут болтаться на столбах».

«Потому что в текущих условиях, без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, <...> поражение — это лишь вопрос времени», — подчеркнул парламентарий, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Он добавил, что в случае отказа США и дальше снабжать Украину боеприпасами и техникой армия страны столкнется с нехваткой вооружений уже в мае. По словам Дубинского, европейские государства оказывают Киеву незначительную помощь. Единственную крупную поставку за последние несколько месяцев осуществила Германия, направив в зону боевых действий 15 танков Leopard и 100 тыс. снарядов.

18 апреля американский лидер Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может прекратить оказывать военную поддержку Киеву. В то же время хозяин Белого дома назвал хорошими шансы на урегулирование конфликта.

Ранее в США оценили возможность признания юрисдикции РФ над Крымским полуостровом.