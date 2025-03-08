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NYT узнала, что Маск поссорился с госсекретарем США

NYT: Маск поругался с госсекретарем США Рубио
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Kevin Lamarque/Reuters

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), миллиардер Илон Маск поругался с госсекретарем США Марко Рубио и министром транспорта Шоном Даффи. Об этом пишет газета The New York Times.

В ходе недавнего заседания кабинета министров Рубио «выслушивал целый список претензий от самого богатого человека в мире», пишет издание. Госсекретарь назвал слова Маска о неспособности сократить штатную численность госдепартамента неправдой. Рубио обратил внимание на то, что свыше 1,5 тыс. сотрудников уволились в обмен на денежную компенсацию. Он посоветовал главе DOGE устроить их обратно на работу, чтобы затем продемонстрировать «шоу с увольнением».

Кроме того, Даффи жаловался, что «молодые специалисты из команды Маска» предпринимали попытки уволить несколько авиадиспетчеров во время выяснения причин серии авиакатастроф в США, добавила NYT.

Накануне Трамп попросил Маска осторожнее действовать при сокращении сотрудников федеральных ведомств. Глава Белого дома рекомендовал руководителю DOGE использовать «скальпель вместо топора». Трамп обратил внимание на то, что «важно сохранить лучших и самых продуктивных людей».

Ранее департамент Маска пообещал бесплатно поливать цветы в министерстве по делам ветеранов.

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