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В США заявили о борьбе за пост главы минфина в окружении Трампа

Bloomberg: в окружении Трампа идет борьба за пост главы минфина США

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Brian Snyder/Reuters

Внутри команды избранного президента США Дональда Трампа развернулась борьба за пост главы министерства финансов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, главными претендентами на должность стали инвестор Скотт Бессент и один из руководителей переходной команды республиканца Говард Латник. Кандидатуру последнего публично поддержал предприниматель Илон Маск. В социальной сети X основатель компании SpaceX заявил, что Бессент будет «обычным выбором», в то время как Лютник «фактически внесет изменения» в качестве министра финансов.

Авторы отметили, что после публикации Маска сторонники Бессента организовали инвестору и предпринимателю телефонный разговор. Однако подробности диалога не приводятся.

Bloomberg пишет, что начавшаяся борьба разочаровала Трампа. В связи с этим штаб республиканца начал поиски новых кандидатов на пост.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, что Трамп может сменить кандидата на ключевой пост.

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