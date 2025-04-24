Лидер оппозиции Абхазии пытался выехать в РФ без прав и с подозреваемым по статье УК

Лидер оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба был задержан на МАПП «Адлер» из-за того, что он, лишенный водительских прав, управлял автомобилем. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) республики со ссылкой на данные, полученные от российской стороны.

Как заявили в ведомстве, 20 апреля в 00:38 Ардзинба прибыл на МАПП «Адлер» со стороны Абхазии, следуя на автомобиле Mercedes-Benz. Прохождение пограничного контроля политиком заняло две минуты.

«При оформлении транспортного средства сотрудниками ПУ ФСБ РФ было установлено, что Ардзинба А.А. непосредственно управлял транспортным средством, хотя в январе 2025 года решением суда Адлерского внутригородского района Краснодарского края Российской Федерации Ардзинба А.А. был лишен российского водительского удостоверения за нарушения правил дорожного движения. Управление транспортным средством при лишении прав является нарушением российского законодательства. Это стало основанием для проведения сотрудниками правоохранительных органов России соответствующих дополнительных проверочных мероприятий, после окончания которых гражданин Ардзинба А.А. покинул территорию пункта пропуска в 02:15 того же дня», — сказано в сообщении.

В СГБ также сообщили, что вместе с Ардзинбой в машине находился Инар Сичинава, который является подозреваемым по уголовному делу по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношению оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Этот мужчина находится под подпиской о невыезде.

«Российская сторона выразила надежду, что в дальнейшем политические деятели Республики Абхазия будут с уважением относиться к российским законам и правилам», — добавили в ведомстве.

Об этом инциденте с участием Ардзинбы сообщалось 21 апреля. В организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов «Аруаа» сочли случившееся политически мотивированным давлением на оппозиционного деятеля.

Ранее Путин упростил порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии.