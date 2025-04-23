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В Кремле предупредили об ответе РФ на размещение инфраструктуры НАТО в Финляндии

Песков заявил, что Россия ответит на размещение инфраструктуры НАТО в Финляндии
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Sergei Grits/AP

Российская Федерация ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии. Об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, у России «не было и нет ни малейших проблем» с Финляндией или Швецией, которые стали членами Североатлантического альянса.

«Сегодня на территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — сказал представитель Кремля.

В феврале посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что НАТО планирует уже в ближайшие месяцы разместить военный контингент и структуры альянса в Финляндии. Дипломат пояснил, что на севере скандинавской страны планируется размещение многонациональной тактической группы передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО. По его словам, выступать они будут под шведским руководством.

Кузнецов добавил, что на востоке Финляндии, в городе Миккели, появится штаб регионального командования сухопутных сил альянса.

Ранее были раскрыты действия Финляндии и Швеции при конфликте России и НАТО.

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