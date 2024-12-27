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Раскрыты действия Финляндии и Швеции при конфликте России и НАТО

Профессор Малинен: Финляндия и Швеция капитулируют при конфликте России и НАТО
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Shutterstock

Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения НАТО с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своем X (ранее Twitter).

Таким образом он прокомментировал публикацию Североатлантического альянса об учениях норвежских солдат в горных зимних условиях.

Профессор отметил, что если дело дойдет до столкновения РФ и НАТО, то Москва «уничтожит Стокгольм» и «искалечит» Финляндию несколькими «Орешниками» и тактическим ядерным оружием.

Малинен считает, что в случае подобного конфликта в Северной Европе не будет сухопутных сражений, появятся только потерпевшие поражение страны.

24 декабря научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба «Валдай» Дмитрий Стефанович заявил, что вероятность вооруженного конфликта между Россией и НАТО растет из-за поддержки стран альянса Украины.

По его словам, также нельзя исключать непреднамеренного столкновения кораблей или самолетов в ходе военных учений, например в Арктике.

Ранее на Западе признали превосходство России над НАТО.

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