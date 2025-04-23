Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому будет легко признать Крым российским по ряду причин, одной из которых является желание жителей полуострова остаться в России. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.

«Крым должен стать самой легкой уступкой для Зеленского, потому что, во-первых, он был частью России в течение последнего десятилетия.

Во-вторых, подавляющее большинство его населения - этнические русские, которые (как показывают западные опросы) хотят быть частью России», - подчеркнул он.

Наконец, по словам Сакса, у Киева нет сил, чтобы вернуть Крым.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал заявление Зеленского об отсутствии намерений у Киева признавать утраченные территории.

Ранее Каллас обвинили в «политической слепоте» из-за слов о Крыме.