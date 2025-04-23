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Медведев приветствовал критику Зеленского Трампом

Медведев о критике Трампом слов Зеленского о статусе Крыма: мы ждали
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев приветствовал слова президента США Дональда Трампа о том, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о статусе Крыма вредят мирным переговорам. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети X.

«Мы ждали!» — написал Медведев.

Он также выразил надежду на то, что это услышат «различные европейские фрики», к числу которых он отнес премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

«И затем киевская тифозная вошь, находящаяся в наркотическом забвении, придет в чувство», — написал зампред Совбеза РФ.

23 апреля Трамп на своей странице в соцсети Truth Social резко раскритиковал заявление Зеленского об отсутствии намерений у Киева признавать утраченные территории.

21 апреля председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов заявил «Газете.Ru», что признание Крыма российским со стороны Соединенных Штатов откроет путь для признания российского статуса и за новыми регионами.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может продолжить боевые действия и потерять всю Украину.

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