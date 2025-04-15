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Песков обвинил Европу в желании продолжать войну на Украине

Песков: РФ и США работают во имя мира, а Европа — во имя войны
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва и Вашингтон ведут напряженную работу в сторону мирного урегулирования конфликта на Украине. Тем временем европейские государства продолжают работать во имя войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Мы должны четко понимать, что в настоящий момент происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном, происходит во имя мира, а европейские страны продолжают работать во имя войны. Они хотят поддержать Украину и киевский режим в его устремлении продолжить войну», — заявил представитель Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита «коалиции желающих» помочь Украине, который состоялся 27 марта в Париже, заявил об отправке в страну франко-британской военной делегации. По словам французского лидера, она поможет разработать формат будущей украинской армии. Власти Украины одобрили визит группы.

Также Макрон сообщил о намерении «коалиции желающих» отправить на Украину «силы сдерживания» после заключения мирного договора между Москвой и Киевом. При этом президент пока не смог уточнить, как именно будет функционировать миссия и на каких основаниях она отправится на Украину.

Ранее Уиткофф раскрыл ключевой вопрос по заключению мира на Украине.

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