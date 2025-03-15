Орбан обвинил ЕС в намерении продолжить войну с Россией

Орбан: ЕС хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать войну с РФ

Лидеры Европейского союза не хотят помогать Украине, они хотят ее колонизировать и ради этого требуют от нее продолжения конфликта с Россией. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште по случаю национального праздника — Дня революции 1848 года, передает ТАСС.

По его словам, европейские страны «с головой окунулись» в украинский конфликт, но Венгрия не стала этого делать, выступив за мир. Сравнив руководство Евросоюза с Австрийской империей династии Габсбургов, против которой в XIX веке боролась Венгрия, Орбан подчеркнул, что нынешняя «империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать», и инструментом этой колонизации является война.

Орбан отметил, что за продолжение войны с Россией Украине предложили членство в Европейском союзе, за которое, по мнению премьера, еще придется «расплачиваться».

«У нас на это есть только один ответ — Европейский союз, но без Украины», — сказал Орбан.

15 марта лидеры 25 стран Запада начали переговоры по ситуации на Украине. В преддверии встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал союзников усилить давление на Россию с целью заключения соглашения о прекращении огня в республике.

Ранее Европа потребовала от России принять предлагаемые ей условия перемирия.