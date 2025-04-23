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Глава Пентагона заявил, что США сдерживают Китай по всему миру

Хегсет: США сдерживают Китай по всему миру с помощью союзников
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Kurt Amthor/Global Look Press

Соединенные Штаты осуществляют сдерживание Китая по всему миру, в том числе с помощью сил союзников и партнеров Вашингтона. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет, выступая в Колледже Сухопутных войск США в Карлайле, передает РИА Новости.

«Мы сдерживаем коммунистический Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и по всему миру», — заявил глава Пентагона.

Хегсет добавил, что США продвигают региональные силы, поддерживают союзников и партнеров, которые преумножают американские силы для того, чтобы установить мир в регионе.

Глава Пентагона отметил, что в ходе встреч представителей США с лидерами стран, которые хотят сотрудничать с Вашингтоном, поднимается вопрос о том, какую сторону они будут поддерживать: американскую или китайскую.

9 апреля глава Пентагона заявил, что Китай демонстрирует глобальные военные амбиции в Западном полушарии и в области космоса. По словам Хегсета, США не ищут войны с Китаем, однако считают необходимым противостоять угрозе, исходящей от страны.

Ранее Китай обвинили в стремлении подорвать господство США в мире.

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