Шеф Пентагона обвинил Китай в стремлении подорвать господство США в мире

Китай стремится к доминированию и намерен подорвать господство Соединенных Штатов в мире. Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил на встрече с частью коллектива Пентагона, передает РИА Новости.

«Мне не нужно говорить вам, что мы живем в очень опасные времена в мире, где есть державы, которые, будь их воля, с удовольствием бы возвысились и отвергли силы, возможности и убеждения Запада», — заявил Хегсет.

Глава Пентагона добавил, что в настоящее время задача американских военных, «надевая форму здесь, в министерстве обороны», обеспечить создание сдерживающего эффекта, который сохранит американское господство в мире.

Среди прочего Хегсет отметил, что, по его мнению, китайские коммунисты стремятся к совершенно иному взгляду на мир. Делают они это благодаря своему экономическому подъему. Поэтому США должны быть готовы, резюмировал шеф Пентагона.

Незадолго до этого газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что США необходимо изменить подход к модернизации военных сил для успешной конкуренции с Китаем. Издание указало, что самой большой ошибкой любой армии мира является подготовка к войне. Эксперты подчеркнули, что администрация американского лидера Дональда Трампа столкнется с вызовом со стороны Китая, напомнив, что страна разрабатывает и вводит в эксплуатацию новое оружие в пять раз быстрее США.

Ранее в МИД РФ ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС.