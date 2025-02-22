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В двух районах Крыма отключат мобильную связь

Аксенов: в двух районах Крыма отключат мобильную связь из-за учений
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Shutterstock

В двух районах Крыма — Бахчисарайском и Сакском — возможны временные отключения мобильной связи из-за антидиверсионных учений. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00. В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи», — рассказал он.

К учениям будут привлечены подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны РФ и других силовых структур.

Подчеркивается, что экстренные службы будут по-прежнему доступны по телефону «112». Граждан призвали отнестись к этой ситуации с пониманием.

25 января в Крыму прошли масштабные антидиверсионные учения. Целью маневров была названа отработка противодействию проникновению диверсионных групп противника на территорию региона.

Он попросил жителей и гостей района сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении этих мероприятий и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение.

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