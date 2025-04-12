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Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота

Развожаев: 12 апреля в Севастополе проходят учения флота
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Черноморский флот РФ начал учения в городе Севастополе, расположенном в Республике Крым. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

По его словам, тренировки должны завершиться к 11:00 (совпадает с мск). Ожидается, что в ходе учений военнослужащие отработают применение различных видов оружия и установку дымовой завесы.

«Напоминаю, что запах неприятный, но это безопасно для здоровья», — подчеркнул Развожаев.

Он добавил, что в самом городе все спокойно.

28 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал реорганизацию морской пехоты российских войск. Глава государства рассказал, что соответствующие бригады будут увеличены до дивизий. Как он сказал, до конца текущего года власти планируют преобразовать две бригады морской пехоты в дивизии. При этом в 2026 и 2027 годах в стране создадут еще две и одну дивизии соответственно.

В феврале российский лидер присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом РФ Сергею Пинчуку. Последний был назначен на данную должность в 2024 году.

Ранее в Кремле ответили на слухи о «ветшании» российского флота.

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