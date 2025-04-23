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«Что-то пошло не так»: политолог о срыве лондонских переговоров по Украине

Политолог Ковалев: отказом от встречи в Лондоне США продавливают свою повестку
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Frank Augstein/AP

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказался по поводу несостоявшейся встречи по Украине в Лондоне.

«Американцы, естественно, хотели продавить свою повестку дня, но что-то пошло не так. Опять же, сейчас трудно говорить, кто поставил палки в колеса — Украина, европейцы и так далее. Но совершенно очевидно, что что-то пошло не так», — сказал Ковалев.

По его мнению, несостоявшаяся встреча — своего рода потеря лица для британцев. Лондон, как организатор, должен был предпринять все необходимые усилия, чтобы переговоры состоялись.

23 апреля министерство иностранных дел Британии подтвердило перенос встречи в Лондоне с представителями МИД Франции и Германии, а также госсекретарем США Марко Рубио.

По информации источников The New York Times, Рубио отказался ехать в Лондон на очередной раунд переговоров по Украине из-за позиции лидера страны Владимира Зеленского — тот отказывается признать Крым территорией России для мирного урегулирования конфликта. На данный момент главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины также отложили встречу.

Ранее Франция раскрыла «очень серьезное требование» Европы по Украине.

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