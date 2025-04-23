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Франция раскрыла «очень серьезное требование» Европы по Украине

AFP: Франция считает уважение целостности Украины важным требованием
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РИА Новости

Париж считает уважение территориальной целостности Украины одним из наиболее важных требований ЕС по решению украинского конфликта. Об этом сообщает агентство AFP.

«Уважение «территориальной целостности и европейской направленности Украины являются очень серьезными требованиями европейцев», - говорится в сообщении издания, которое ссылается на Елисейский дворец.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что власти Франции и Великобритании готовы к тому, что Украина признает потерю контроля над частью территорий, вошедших в состав РФ.

Взамен Украина должна получить надежные гарантии своей будущей безопасности, а также твердую экономическую поддержку для будущего развития. При этом они подчеркивают, что Франция и Великобритания хотели бы, чтобы Украина признала потерю территорий только де-факто, без формального закрепления, по образцу договора между Республикой Корея и КНДР, который положил конец войне 1950–1953 гг.

Газета Financial Times в свою очередь написала, что во время встречи президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Петербурге российский лидер заявил, что Москва «может отказаться от притязаний на территории четырех частично оккупированных украинских регионов, которые остаются под контролем Киева». По данным издания, в ответ США выдвинули идеи возможного урегулирования, которые включают юридическое признание Вашингтоном права России на Крымский полуостров, а также фактическое признание контроля Москвы над уже занятыми в ходе боевых действий территориями Украины.

Ранее Песков назвал причину срыва западных переговоров по Украине в Лондоне.

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