Франция раскрыла «очень серьезное требование» Европы по Украине

Париж считает уважение территориальной целостности Украины одним из наиболее важных требований ЕС по решению украинского конфликта. Об этом сообщает агентство AFP.

«Уважение «территориальной целостности и европейской направленности Украины являются очень серьезными требованиями европейцев», - говорится в сообщении издания, которое ссылается на Елисейский дворец.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что власти Франции и Великобритании готовы к тому, что Украина признает потерю контроля над частью территорий, вошедших в состав РФ.

Взамен Украина должна получить надежные гарантии своей будущей безопасности, а также твердую экономическую поддержку для будущего развития. При этом они подчеркивают, что Франция и Великобритания хотели бы, чтобы Украина признала потерю территорий только де-факто, без формального закрепления, по образцу договора между Республикой Корея и КНДР, который положил конец войне 1950–1953 гг.

Газета Financial Times в свою очередь написала, что во время встречи президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Петербурге российский лидер заявил, что Москва «может отказаться от притязаний на территории четырех частично оккупированных украинских регионов, которые остаются под контролем Киева». По данным издания, в ответ США выдвинули идеи возможного урегулирования, которые включают юридическое признание Вашингтоном права России на Крымский полуостров, а также фактическое признание контроля Москвы над уже занятыми в ходе боевых действий территориями Украины.

Ранее Песков назвал причину срыва западных переговоров по Украине в Лондоне.