Рубио заявил о «других приоритетах» США на фоне мирного процесса по Украине

Соединенные Штаты займутся «другими приоритетами», если решат, что прогресса в рамках переговоров по Украине недостаточно. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с порталом The Free Press.

«Нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей», — подчеркнул он.

23 апреля Джей Ди Вэнс заявил, что настало время России и Украине принять предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. В противном случае политик пригрозил, что США выйдут из переговорного процесса.

Вэнс отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, американские власти считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения РФ и Украине необходимо пойти на территориальные уступки. В том числе Киеву придется признать Крым российским.

Ранее Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта.