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В СВР указали на попытки Запада переписать историю и повлиять на граждан СНГ

Нарышкин: Запад пытается отрицать решающую роль СССР в разгроме фашизма
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Страны Запада накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пытаются грубо переписать историю. Таким мнением поделился директор Службы внешней разведки (СВР) России, его слова приводит ТАСС.

«Запад пытается грубо и настойчиво переписать историю, отрицать решающую роль СССР в разгроме фашизма, вложить в умы граждан стран СНГ совершенно чуждые принципы и понятия», — заявил Нарышкин.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» и на 9 Мая пригласил лидеров стран ЕС в Киев. Украинский лидер призвал союзников таким образом продемонстрировать миру их единство и дипломатическую силу.

Одновременно с этим Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о последствиях, которые ждут страны ЕС, а также кандидатов на вступление в союз в случае их участия в праздновании 80-летия Победы в Москве. Каллас подчеркнула, что московские торжества вызывают серьезную реакцию в Брюсселе.

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, планирующих приехать на 9 Мая в Москву.

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