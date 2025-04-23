Президент России Владимир Путин присвоил гражданство Российской Федерации французу Сирилю Гоше, которого отстранили от должности заместителя мэра коммуны Талан после работы наблюдателем на выборах в России. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Коммуна Талан располагается в регионе Бургундия. Гоше приезжал в Россию в 2024 году для наблюдения за выборами президента. Мэр коммуны Талан Фабьен Рюине после этого распорядился приостановить полномочия своего зама. Гоше в интервью ТАСС назвал это показательным процессом.

Также Путин дал гражданство Российской Федерации помогавшей Донбассу немецкой антифашистке Лиане Килинч.

До этого российские лидер выдал гражданство Российской Федерации известному немецкому архитектору и светодизайнеру Карстену Винкельсу. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее президент России присвоил российское гражданство оперному режиссеру из Италии.