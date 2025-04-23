Украина желает немедленного и безусловного прекращения огня. С таким утверждением выступил президент страны Владимир Зеленский, передает украинское издание «Общественное».

«Мы на Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня», — сообщил он.

До этого посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что желание Зеленского свести встречу в Лондоне от обсуждений системного урегулирования к краткосрочному режиму прекращения огня вынудило американцев понизить уровень переговоров.

В среду в Лондоне должны были состояться переговоры между США, Францией, Германией, Украиной и Великобританией на уровне глав МИД. Однако британское министерство иностранных дел сообщило о переносе встречи. Вместо этого переговоры пройдут на уровне экспертов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались комментировать нюансы переговоров по Крыму.