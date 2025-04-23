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В МИД РФ объяснили, почему встреча министров иностранных дел в Лондоне отменилась

Посол Мирошник: американцы не хотят участвовать в пустом процессе в Лондоне
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Желание президента Украины Владимира Зеленского свести встречу в Лондоне от обсуждений системного урегулирования к краткосрочному режиму прекращения огня вынудило американцев понизить уровень переговоров. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Краткосрочный режим прекращения огня, который предлагает украинская сторона, — это исключительно один из инструментов, который может быть использован. Американцы же не заинтересованы в обсуждении только вот этого инструмента, тем более на уровне министров иностранных дел. Украина продемонстрировала свой радикальный настрой в публичной плоскости и пересмотрела повестку встреч, это и сыграло на нежелании американцев участвовать в затягивающемся и пустом процессе», — сказал Мирошник.

По его мнению, заявления Зеленского относительно Крыма можно трактовать как неготовность Украины к системному урегулированию.

«Американцы не хотят ехать еще раз разговаривать с Ермаком или его сотоварищами и просто так переливать из пустого в порожнее. Американцы торопятся, им нужны системные решения в достаточно короткий промежуток времени. Это связано уже с политическими баллами, на которые рассчитывают Дональд Трамп и его команда», — уверен Мирошник.

В среду в Лондоне должны были состояться переговоры между США, Францией, Германией, Украиной и Великобританией на уровне глав МИД. Однако британское министерство иностранных дел сообщило о переносе встречи. Вместо этого переговоры пройдут на уровне экспертов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия США, направленные на урегулирование украинского конфликта. Так он прокомментировал слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что обе стороны получили четко сформулированные предложения от Вашингтона по достижению мира.

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