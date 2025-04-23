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В Кремле отказались комментировать нюансы переговоров по Крыму

Песков: РФ не будет публично обсуждать нюансы переговоров по Крыму
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга отказался комментировать отдельные пункты возможного мирного соглашения по Украине. В частности, он не стал отвечать на вопрос, будет ли закреплено в договоре в качестве условий РФ признание Крыма российским.

«Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично. Никаких отдельных комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем», — заявил представитель Кремля.

До этого стало известно, что представители США во время встречи в Париже 17 апреля передали украинской делегации некий конфиденциальный документ, который содержал «контуры прочного мира на Украине». В документе в том числе Вашингтон предложил Киеву признать Крым российским ради достижения мира.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не примет ни одну сделку, которая признает полуостров частью РФ. Он отметил, что Украина юридически не признает «оккупацию Крыма». Зеленский подчеркнул, что это противоречит конституции страны.

Ранее Каллас обвинили в «политической слепоте» из-за слов о Крыме.

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Переговоры о мире на Украине
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