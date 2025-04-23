Стало известно, как в мире отреагировали на перенос переговоров по Украине

Ведущие мировые СМИ обратили внимание на новость о переносе переговоров по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел. Согласно некоторым сообщениям, США должны были предложить европейским странам и Украине признать Крым российской территорией, а также ряд других условий.

Как сообщил официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, госсекретарь США Марко Рубио не примет участие в переговорах в Лондоне по Украине. Газета Washington Post написала, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также не посетит встречу по урегулированию украинского конфликта.

При этом, главы МИД Франции, Германии и Великобритании — Жан-Ноэль Барро, Анналена Бербок и Дэвид Лэмми — тоже приняли решение не участвовать в переговорах по Украине.

Американская газета New York Times обратила внимание на факт того, что сокращение американской делегации может стать символической неудачей в попытках Европейского союза получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь британский таблоид Daily Mail написал, что нет ясности в том, означает ли отсутствие Рубио понижения ожидания США от переговоров после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение между Москвой и Киевом договоренностей на этой неделе.

Газета Washington Post в свою очередь называет решение госсекретаря США не лететь в Лондон потенциальным признаком разочарования переговорами со стороны Вашингтона.

Financial Times отмечала, что шаг Рубио резко снизил значимость встречи, которую «некоторые европейские чиновники ранее рассматривали как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров», и стал для них «сокрушительным разочарованием».

В России также прокомментировали решение Рубио. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Великобритания в целом, ни Франция, ни Германия. Косачев напомнил, что вскоре российско-американские переговоры по Украине продолжатся и только тогда появятся «настоящие новости» по урегулированию конфликта.

Ранее Песков назвал вбросом идею заморозить конфликт на линии боевых действий.