В России прокомментировали срыв переговоров по Украине в Лондоне

История по решению украинского конфликта будет написана не в Европе, она пишется Россией и Соединенными Штатами. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Великобритания в целом, ни Франция, ни Германия. История пишется другими странами и в других столицах», — подчеркнул он.

Косачев напомнил, что вскоре российско-американские переговоры по Украине продолжатся, и только тогда появятся «настоящие новости» по урегулированию конфликта.

23 апреля сообщалось, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников. Ранее на встречу отказались ехать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Financial Times отмечала, что этот шаг стал «сокрушительным разочарованием» для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров. Почему так произошло — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Песков назвал вбросом идею заморозить конфликт на линии боевых действий.