Франция в очередной раз проигнорировала российских дипломатов при праздновании Дня Победы — представители Москвы вновь не были приглашены французской стороной. Об этом РИА Новости сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

Он напомнил, что Советский Союз принял на себя основную тяжесть сражений Великой Отечественной войны, понеся самые тяжелые людские потери.

«Несмотря на это, российские представители уже не первый год не были приглашены на официальные мемориальные мероприятия во Франции, посвященные победе над фашизмом», — сообщил Мешков.

Во Франции, как и в других европейских странах-участницах антигитлеровской коалиции День Победы празднуется 8 мая.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в ходе круглого стола Комитета Совета Федерации по международным делам на тему «Объединенная Европа против России в 1941 и 2025 годах. 80-летие Великой Победы в актуальном внешнеполитическом контексте», что европейские политики, которые выступают против посещения другими лидерами стран ЕС парада Победы в Москве, пали морально и политически.

Ранее были названы главные русофобы в Европе.