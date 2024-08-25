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Дурова могут обвинить в терроризме

Павлу Дурову могут предъявить обвинения в терроризме и торговле наркотиками

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Tucker Carlson Network

Основателю Telegram Павлу Дурову в воскресенье могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Сообщается, что Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.

Вечером 24 августа сообщалось, что Павел Дуров арестован во Франции.

До этого стало известно, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Дуров был арестован сегодня около 8 часов вечера, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже. Задержание провели жандармы GTA. Дурова сопровождала женщина и телохранитель. Он прилетел во Францию из Азербайджана.

20 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Баку.

Ранее стало известно, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

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Арест Павла Дурова во Франции
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