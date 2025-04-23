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В Крыму объяснили, почему США согласились признать полуостров российским

Политик Цеков: в США поняли, что референдум в Крыму прошел законно
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков в беседе с kp.ru прокомментировал предложение администрации президента США Дональда Трампа признать присоединение полуострова Россией. Он допустил, что в Вашингтоне поняли, что крымский референдум прошел совершенно законно.

«У нас было право на проведение референдума. Мы провели его, получили более чем убедительные результаты, воссоединились. Все-таки не все же страны страдают шизофреническим русоненавистничеством. <...> Может быть, в конце концов, в Америке нашлись люди, которые изучили все, что касается Крыма», — сказал Цеков.

По его мнению, признать Крым российским раньше мировому сообществу не позволяло упрямство.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования. Кроме того, ожидается, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Вашингтон рассматривает вопрос признания Крыма российским как возможность улучшить собственное положение.

Ранее спикер парламента Крыма оценил возможное признание странами Запада полуострова российским.

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