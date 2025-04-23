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Аналитик Брутер разъяснил отношение Вашингтона к признанию Крыма

Эксперт Брутер: США рассматривают признание Крыма как улучшение своего положения
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Ron Edmonds/AP

Вашингтон рассматривает вопрос признания Крыма российским как возможность улучшить собственное положение. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

При этом, отметил аналитик, если Соединенные Штаты будут слишком идти навстречу России, это неправильно поймут даже внутри американской администрации, поэтому в Белом доме такой вопрос даже не обсуждается. Для того чтобы это обсуждалось, эксперты должны показать выгоду для США.

Брутер подчеркнул, что Вашингтон не предложит признать и другие новые российские территории, так как на это никогда не пойдет Европейский союз. Кроме того, против такого варианта резко выступит и Киев.

22 апреля газета Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования уже 23 апреля.

Ранее в Крыму оценили возможность признания полуострова частью РФ со стороны США.

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