Признание странами Запада российского статуса Крыма стало бы закономерным и здравомыслящим решением. Об этом РИА Новости заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что признание Западом российского Крыма положит начало большому процессу признания всех новых регионов.

Константинов отметил, что территориальные уступки всегда являются результатом договоренностей и компромисса. По его мнению, формула мира, которая устроит Россию, близка «как никогда».

23 апреля эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос признания Крыма российским как возможность улучшить собственное положение.

22 апреля газета Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования уже на следующий день.

Ранее в Крыму оценили возможность признания полуострова частью РФ со стороны США.