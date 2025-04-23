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Российский посол оценил возможность рамочного соглашения по Украине

Посол Келин: в будущем возможен выход на рамочное соглашение по Украине
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Российская инициатива по пасхальному перемирию продемонстрировала возможность в будущем выйти на рамочное соглашение по Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции на Украине. Оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Впоследствии ситуацию прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, пасхальное перемирие показало, что постоянное прекращение огня в зоне боевых действий является возможным. Глава государства добавил, что Киев не отвергает возможность переговоров и предлагает отказаться от ударов по гражданским объектам.

Президент РФ, в свою очередь, заявил о необходимости «разобраться» с предложением о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры. Он пояснил, что эту инициативу надо проанализировать, так как гражданские объекты на Украине нередко используются в военных целях.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии реакции Киева на предложение Путина по ограничению ударов.

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Переговоры о мире на Украине
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