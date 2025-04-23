Политолог Скачко: на Западе нет жизнеспособного мирного плана по Украине

Отмена встречи по Украине в Лондоне свидетельствует о том, что ни у одной из сторон нет жизнеспособного плана по урегулированию конфликта. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», — отметил эксперт.

По его словам, отказ госсекретаря США Марко Рубио от поездки в Лондон — это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми условий Вашингтона относительно украинского урегулирования.

23 апреля министерство иностранных дел Британии подтвердило перенос встречи в Лондоне с представителями МИД Франции и Германии, а также госсекретарем США.

По информации источников The New York Times, Рубио отказался ехать в Лондон на очередной раунд переговоров по Украине из-за позиции лидера страны Владимира Зеленского — тот отказывается признать Крым территорией России для мирного урегулирования конфликта. На данный момент главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины также отложили встречу в Лондоне.

Ранее в Совфеде назвали позицию Киева по Крыму «кратчайшим путем» к срыву переговоров.