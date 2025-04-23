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В Совфеде назвали позицию Киева по Крыму «кратчайшим путем» к срыву переговоров

Карасин: публичная позиция Киева по Крыму ведет к срыву переговоров
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Нежелание Киева признавать Крым частью РФ ведет к срывам переговоров по урегулированию конфликта. Таким мнением поделился председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Публичное обозначение позиций до начала их обсуждения традиционно является кратчайшим путем для срыва самих переговоров. Тем более, когда в залихватском ключе с порога отвергаются все заявленные предложения одного из участников», — отметил Карасин.

Сенатор убежден, что это станет «освежающим душем» для американцев в оценке договороспособности Киева и его кураторов.

До этого стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон на очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского, который отказался признать Крым российским.

Зеленский заявил, что Киев не примет ни одну сделку, в которой полуостров становится частью РФ. По словам политика, Украина юридически отказывается признавать «оккупацию Крыма», так как это противоречит конституции страны.

Ранее Вэнс пригрозил России и Украине отказом США от переговоров.

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