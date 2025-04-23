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Алаудинов обвинил Чубайса в намеренном участии в развале СССР и войне в Чечне

Алаудинов: если бы не Чубайс и подобные, не было бы развала СССР и войны в Чечне
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Дмитрий Донской/РИА «Новости»

Если бы не Анатолий Чубайс и ему подобные деятели, то не было бы развала Советского Союза и войны в Чечне. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, которого процитировал Telegram-канал Молотов «Ахмат».

«Мы слишком долго на груди России пригревали вот этих вот змей подколодных, которые все лежали и мечтали о том, каким образом, откуда нас будут кусать», — заявил Алаудинов.

Генерал процитировал известное видео, на котором Чубайс, тогда председатель Государственного Комитета России по управлению государственным имуществом, говорит, что продажа советских стратегических предприятий за бесценок в рамках приватизации объясняется желанием «забить еще один гвоздь в крышку гроба коммунизма».

До этого Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» арестовал денежные средства бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек.

В конце января в Москве задержали бывших заместителей Анатолия Чубайса по «Роснано». По данным СМИ, задержания произведены в рамках дела о хищении 45 млрд рублей. В Генпрокуратуре также пообещали провести проверки после обращения депутатов Андрея Картаполова и Андрея Лугового по деятельности самого Чубайса.

Ранее следствие уличило экс-замглавы «Роснано» в попытке скрыть имущество.

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