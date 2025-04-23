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Японскому послу заявлен протест на фоне намерения использовать активы РФ

МИД России выразил протест послу Японии из-за намерения использовать активы РФ
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

МИД России заявил послу Японии в Москве Акире Муто решительный протест на фоне намерения Токио использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи директора третьего департамента дипведомства Людмилы Воробьевой с японским дипломатом.

МИД РФ подчеркнул, что этот шаг Токио является «фактически соучастием в преступлениях киевского режима». Во внешнеполитическом ведомстве также указали, что подобные решения неизбежно повлекут за собой жесткие ответные меры со стороны Москвы.

Также в российском МИД отметили, что ответственность за ухудшение двухсторонних отношений будет лежать на Токио.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае разморозки российских активов Евросоюз и США будут отвечать за погашение кредита Украине в размере €20 млрд. По его словам, остальную часть задолженности будут погашать члены G7. Что еще говорят на Западе о замороженных активах РФ — в материале «Газеты.Ru».

Как отметил управляющий партнер исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Марчел Кырлан, полная конфискация российских активов может негативно сказаться на международной финансовой системе, а также на резервных валютах.

Активы РФ до сих пор заморожены в системе Euroclear, доходы от них передаются Киеву. В Евросоюзе до этого звучали призывы присвоить российские активы, но возник ряд сложностей для осуществления задуманного.

Ранее в Японии согласились предоставить Украине спутниковые снимки.

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