«Мы не можем этого допустить»: Эстония призвала конфисковать замороженные российские активы

В случае разморозки российских активов Евросоюз и США будут отвечать за погашение кредита Украине в размере €20 млрд, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна. По его словам, остальную часть задолженности будут погашать члены G7. Так он прокомментировал возможное блокирование Венгрией продления санкций ЕС против России. Что еще говорят на Западе о замороженных активах РФ — в материале «Газеты.Ru».

Эстония забила тревогу

Решение о разморозке российских активов вынудит Европу и страны G7, в том числе США, оплачивать украинские кредиты, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В 2024 году международные объединения использовали прибыль, полученную от примерно €260 млрд замороженных активов по всему миру, для обеспечения кредита Украине в размере €50 млрд. Если же активы будут разморожены, ЕС и США будут нести ответственность за €20 млрд кредита, а остальное должны будут выплатить другие члены G7.

«Проблема в том, что эти активы, которые обеспечивают этот кредит, исчезнут [в случае прекращения действия санкций]», — объяснил глава эстонского МИД.

В Евросоюзе ожидают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изберет еще более жесткую позицию при обсуждении продления санкций против РФ . Срок их действия истечет в июле.

«Если они (венгерские власти. — «Газета.Ru») заблокируют [решение], санкции будут сняты. И активы Центрального банка будут переданы России, [президенту России Владимиру] Путину, в качестве награды. Мы не можем этого допустить», — подчеркнул Цакхна.

По его словам, РФ хочет использовать свои замороженные активы «для торга и заключения сделок».

«Но дело в том, что у них нет этих активов, они заморожены в Европе», — добавил он.

По словам главы МИД Эстонии, все в конечном счете будет зависеть от мирных переговоров при посредничестве США.

«Даже президент Трамп теоретически сказал, что он дает время до конца апреля, а затем будет действовать», — отметил Цакхна.

Что говорят в ЕС

В Еврокомиссии начали разрабатывать резервный план на случай, если продлить санкции не получится. Несмотря на это, в ЕС уверены: большинство вариантов обречены на провал. Эстония же выступает за полную конфискацию российских активов, а не за «обычную» заморозку .

«Это было бы самым ясным и самым понятным решением», — заявил министр иностранных дел и добавил, что к процессу следует привлечь так называемую «коалицию желающих».

Некоторые страны ЕС и G7 выступают против подобного решения, потому что оно может подорвать веру в евро и нарушить нормы международного права. В частности, сопротивляется Бельгия, где в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear хранятся около €190 млрд российских средств.

«Наша позиция не изменилась. Конфискация на данный момент невозможна из-за всех рисков, которые с ней связаны. Кроме того, лучше сохранить эти замороженные активы в качестве рычага во время мирных переговоров с Россией», — рассказал FT министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Еще летом 2023 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призывала конфисковывать замороженные российские активы.

«Я придерживаюсь твердого мнения, что Россия должна оплатить стоимость масштабных разрушений, которые она спровоцировала на Украине», — заявляла она.

Однако юристы Еврокомиссии отметили, что ЕС придется вернуть России средства ЦБ после окончания конфликта. По мнению экспертов ЕК, замороженные активы нельзя просто так передать Украине из-за высоких «правовых барьеров».

В августе прошлого года ЕС и Украина начали получать деньги из доходов от замороженных российских активов.

«Мы начали использовать доходы от замороженных российских активов. Они уже отправлены Украине и членам ЕС, которые будут предоставлять через эти средства больше оружия Украине», — заявлял тогдашний глава евродипломатии Жозеп Боррель.

В марте 2025-го Великобритания перевела Украине средства, обеспеченные российскими активами. В апреле украинский Минфин анонсировал выделение Японией около $3 млрд по программе экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) за счет доходов от замороженных активов РФ.

Позиция России

Попытки конфискации замороженных российских активов — воровство, оно не останется безнаказанным, предупреждал президент Владимир Путин.

«Думают теперь над тем, как присвоить себе замороженные активы. Но воровство останется воровством. Украв российские активы, они сделают шаг к разрушению системы, которую сами создавали», — подчеркивал глава государства.

Россия никогда не откажется от прав на свои собственные активы и от защиты этих прав, отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос замороженных на Западе российских активов не исчезнет из повестки переговоров по Украине, а возможные действия против них не останутся без ответа.