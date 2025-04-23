Российский сенатор заявил, что ЕС поддерживает стремление Зеленского сорвать переговоры

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Евросоюз поддерживает стремление президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирные переговоры.

«Упорное и неослабевающее стремление Зеленского сорвать урегулирование во многом опирается на поддержку европейцев. Зеленский лишь стоит на авансцене, а европейцы в лице Макрона, Стармера и Ко из-за кулис говорят ему, что делать», — отметил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что европейские лидеры регулярно обещают прислать «новые ракеты и миллиарды», лишь бы Зеленский продолжал воевать.

Он добавил, что президенту США Дональду Трампу следует «зайти с другого угла» — с европейского», если он хочет добиться поставленной цели. Вопрос только в том, в какой степени администрация Трампа готова задействовать рычаги давления на Европу.

До этого телеканал Sky News сообщал, что главы МИД Франции, Британии, Германии и госсекретарь США отложили встречу в Лондоне по мирному урегулированию конфликта на Украине, вместо нее пройдут переговоры чиновников.

Ранее стали известны планы Украины по переговорам в Лондоне.