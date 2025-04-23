В Европе высказались против снятия санкций с России в рамках сделки по Украине

Европейские союзники Киева на переговорах с США выступают против предложения признать Крым российской территорией и снятия санкций с России в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Агентство отмечает, что евродипломаты называют предложение США о признании полуострова российским «неосуществимой идеей» как для Европы, так и для Украины.

Что касается санкций, то против их снятия решительно выступает Европа, уточняет Reuters.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что власти Франции и Великобритании готовы к тому, что Украина признает потерю контроля над частью территорий, вошедших в состав РФ.

При этом американское издание National Interest писало, что в том случае, если Крым будет признан российским, Европа столкнется с рядом трудностей в том, чтобы выкачивать из азиатских стран природные ресурсы.

В свою очередь, газета The New York Times писала, государственный секретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон на очередной раунд переговоров по Украине из-за позиции украинского президента Владимира Зеленского — тот отказывается признать Крым территорией России для мирного урегулирования конфликта.

Ранее стали известны планы Украины по переговорам в Лондоне.