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В Европе опасаются признания Крыма российским из-за природных ресурсов Азии

NI: признание Крыма российским усложнит Европе получение ресурсов из Азии
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

В том случае, если Крым будет признан российским, Европа столкнется с рядом трудностей в том, чтобы выкачивать из азиатских стран природные ресурсы. К такому выводу пришло американское издание National Interrest.

«Российский контроль над Крымом ставит под угрозу доступ Америки и Европы к природным ресурсам Центральной Азии», — пишут авторы материала.

Утверждается, что официальное признание Западом российского суверенитета над Крымом значительно повысит влияние России в странах Центральной Азии и якобы может поставить под контроль транскаспийские проходы в регион для европейских и американских компаний — в первую очередь нефтедобывающих.

Кроме того, в таком случае Китай сможет получить еще больше возможностей для контроля рынка центральноазиатских природных ресурсов.

По данным источников The New York Times, государственный секретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон на очередной раунд переговоров по Украине из-за позиции Владимира Зеленского — тот отказывается признать Крым территорией России для мирного урегулирования конфликта.

Ранее стали известны планы Украины по переговорам в Лондоне.

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