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На Западе оценили предложение США признать присоединение Крыма Россией

Профессор Дизен: предложение США признать Крым за РФ приближает к мирной сделке
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Unsplash

Предложение Соединенных Штатов признать присоединение Крыма Россией приближает конфликт к урегулированию. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х.

«Мы все ближе к мирному соглашению», — написал он.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступил с инициативой признать Крым частью России.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования. Кроме того, ожидается, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Вашингтон рассматривает вопрос признания Крыма российским как возможность улучшить собственное положение.

Ранее в Крыму оценили возможность признания полуострова частью РФ со стороны США.

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