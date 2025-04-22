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В Крыму оценили возможность признания полуострова частью РФ со стороны США

Депутат Цеков: США могут признать Крым частью РФ ради завершения конфликта
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Первый заместитель главы парламента Крыма Сергей Цеков не исключил, что США в рамках урегулирования конфликта на Украине могут признать полуостров частью РФ в юридическом порядке. Законодатель прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

«Допускаю, что США могут пойти на юридическое признание российского статуса Крыма», — сказал он.

При этом депутат назвал маловероятным развитие событий, при котором на такой шаг решится Киев. По его мнению, украинские власти могут признать полуостров и новые регионы частью РФ только де-факто.

Как отметил Цеков, если Киев примет соответствующее решение, оно лишь «отложит конфликт». Но в то же время Украина сделает первый шаг к реальному восприятию действительности, добавил парламентарий.

21 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что США призвали Украину пойти на уступки ради урегулирования конфликта с РФ. В частности, Вашингтон допустил возможность признания российской юрисдикции над Крымом.

На следующий день газета The New York Post со ссылкой на источник написала о готовности Украины отказаться от 20% территории при условии, что западные государства не станут признавать их частью РФ в юридическом порядке. Как отметили журналисты, данный шаг будет означать, что Киев «не собирается отдать их навсегда».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал к постоянному перемирию.

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