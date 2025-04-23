Появилась новая версия причин убийства Джона Кеннеди

Президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди якобы убили его приближенные из-за сексуальной связи с советской разведчицей. Об этом в материале издания Radar Online пишет историк, отставной майор американской разведки ВВС Ральф Ганис.

«Связь Кеннеди с русской проституткой вот-вот должна была стать не такой уж секретной», — утверждает Ганис.

Он пишет, что из-за того, что эта связь могла стать известной широкому кругу лиц, мог разразиться крупный политический скандал, который привел бы к падению всего действующего правительства Соединенных Штатов. Ганис утверждает, что эта версия якобы подтверждается опубликованными ФБР документами по делу об убийстве американского лидера.

Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы, касающиеся покушений на президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

Стало известно, что СССР передавал Соединенным Штатам информацию об отставном морском пехотинце Ли Харви Освальде, который устроил покушение на Кеннеди, в том числе данные о его плохих стрелковых навыках.

Ранее США случайно раскрыли данные сотен людей в рассекреченных документах о покушении на Кеннеди.