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США случайно раскрыли персональные данные при публикации документов о покушении на Кеннеди

NYT: документы о покушении на Кеннеди содержат персональные данные сотен людей
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STR New/Reuters

При рассекречивании архивных материалов, связанных с покушением на бывшего президента США Джона Кеннеди, американские власти допустили утечку конфиденциальной информации. Как сообщает The New York Times, в документах оказались раскрыты полное досье сотрудника ЦРУ и страховые номера сотен граждан, включая действующих работников разведки и конгрессменов.

Среди пострадавших — лица, чьи персональные данные до сих пор должны были оставаться засекреченными, причем многие из них живы. Издание уточняет, что некоторые из этих людей уже начали блокировать банковские счета и рассматривают возможность подачи коллективного иска к Национальному архиву США за нарушение приватности.

Накануне Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы, касающиеся покушений на президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

«Лента.ру» со ссылкой на документы, опубликованные Национальным архивом 19 марта, сообщила, что СССР передавал Соединенным Штатам информацию об отставном морском пехотинце Ли Харви Освальде, который устроил покушение на Кеннеди, в том числе данные о его плохих стрелковых навыках.

Ранее агента ФБР обвинили в раскрытии секретных материалов.

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