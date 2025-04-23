Главе европейской дипломатии Кае Каллас нужно изучить историю после ее слов о Крыме. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Парламентарий отметил, что в 1917 году мировые державы прекратили отношения с Советской Россией. Однако в 1920-е годы страны Европы начали признавать СССР. Первой из них, по словам депутата, стала Эстония.

«Так будет и теперь с признанием Крыма. Так что Каллас стоило бы заняться изучением истории и восполнить свои пробелы», — сказал Ивлев.

Накануне Каллас заявила Agence France-Presse, что Евросоюз никогда не признает Крым российским. Глава европейской дипломатии также отвергла возможное признание Штатами полуострова частью России.

В этот же день газета The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования. Кроме того, ожидается, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта.

Ранее аналитик назвал главными русофобами ЕС Каллас и Мерца.