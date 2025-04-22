L'Antidiplomatico: Каллас зовет ЕС на «День потомков нацистов» в Киеве 9 Мая

Глава европейской дипломатии Кая Каллас планирует посетить Киев 9 мая. Об этом заявил политолог Владимир Карасев, слова которого приводятся в статье L назвав «праздником потомков нацистов».

«Если они хотят отмечать «День потомков нацистов» — это их право. Посмотрим, кто поддержит. Победа над нацизмом вызывает ярость у части ЕС. Киев стал платформой для переписывания истории», — отметил Карасев.

14 апреля Зеленский пригласил высокопоставленных европейских чиновников на 9 мая в Киев «в качестве демонстрации дипломатической силы». Мероприятие, проводимое украинским лидером, состоится в противовес параду на Красной площади в Москве в тот же день.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что приглашение европейских лидеров в Киев для «празднования» 9 Мая — это проявление цинизма со стороны украинских властей.

Одновременно Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее историк призвала европейских лидеров спросить Зеленского о символах нацизма.