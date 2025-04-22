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FT: Киев готов на уступки Трампу для урегулирования конфликта

FT: Украина готова пойти на уступки Трампу для урегулирования конфликта с РФ
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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевские власти выразили готовность пойти на уступки администрации Дональда Трампа для разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.

Издание отмечает, что украинская сторона рассматривает предложения, выдвинутые Трампом и его командой, но конкретные условия компромисса не разглашаются. Источники FT отказались уточнить, какие именно шаги готов обсудить Киев, подчеркнув конфиденциальность переговоров.

«Украинские официальные лица заявили о готовности рассмотреть идеи Трампа. Детали остаются за закрытыми дверями», — пишет издание.

22 апреля газета The Washington Post писала, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования уже 23 апреля. Кроме того, ожидается, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта в рамках урегулирования.

После этого Financial Times писало, что президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом якобы предложил заморозить украинский конфликт по линии фронта.

Ранее экс-депутат Верховной рады назвал два сценария завершения СВО.

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