Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с NEWS.ru назвал два вероятных сценария завершения специальной военной операции (СВО) на Украине, оба из которых устраивают Россию.

«Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины Зеленского на выполнение условий России», — сказал Царев.

Он допустил, что в Минске может произойти подписание мирного соглашения, включающего выполнение Украиной российских требований по денацификации и демилитаризации.

Второй сценарий предполагает ситуацию, при которой у Трампа не получится продавить Зеленского, тогда он прекратит военную поддержку Украины, и Вооруженные силы (ВС) РФ добьются выполнения целей СВО на поле боя, отметил экс-депутат Рады.

По словам Царева, дипломатический сценарий предпочтительнее, поскольку позволяет избежать лишнего кровопролития. Однако победа военным путем гарантирует полное достижение целей СВО и российский контроль над Украиной. Многое будет зависеть от действий американского лидера, добавил политик.

На днях бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение о том, что ВС РФ установят контроль над Киевом, Сумами, Днепром и Одессой до окончания конфликта на Украине.

В феврале военный эксперт из США Уилл Шрайвер предрек, что российская армия займет территорию к востоку от Днепра и Одессу, после чего Москва потребует от НАТО отступить к границам 1997 года.

Ранее экс-командующий войсками НАТО предположил, когда завершится СВО.