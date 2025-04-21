США хотят забрать территорию вокруг ЗАЭС под свой контроль

WSJ: США предлагают передать территорию вокруг ЗАЭС под их контроль

США рассматривают установление нейтрального статуса для территорий вокруг Запорожской АЭС под контролем Вашингтона как условие урегулирования конфликта. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание не раскрывает конкретных границ предлагаемой зоны, формата контроля или того, кто будет управлять станцией. По данным источников, идея обсуждается в контексте поиска компромиссов для деэскалации, но технические и политические детали остаются неясными.

«Вашингтон видит в этом шаге возможность снизить напряженность, но ключевые аспекты предложения пока не проработаны», — отмечает издание.

17 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев готов контролировать Запорожскую АЭС вместе с Соединенными Штатами, поскольку если контроль над объектом сохранит Россия, это якобы разрушит доверие к атомной энергетике и «приблизит новую катастрофу».

Ранее «Росатом» ответил на вариант передачи Запорожской АЭС под управление США.