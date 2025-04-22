Посла Китая вызвали в МИД Украины

Посол Китая на Украине Ма Шэнкунь был вызван в МИД страны из-за обвинений в участии китайских граждан в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщило украинское внешнеполитическое ведомство в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В Киеве заявили, что передали китайской стороне «доказательства» сотрудничества граждан КНР с российскими военными. Украина выразила «серьезную обеспокоенность» возможным взаимодействием Пекина и Москвы в оборонной сфере. Подробности предоставленных материалов не раскрываются.

«Китайская сторона получила подтверждающие данные. Мы ожидаем конструктивной реакции», — отметили в МИД Украины.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина располагает данными о поставках китайского оружия России, включая порох и артиллерийские системы.

Подобные обвинения со стороны G7 в адрес КНР звучали в октябре прошлого года. Тогда министры обороны стран «Большой семерки» выразили беспокойство из-за укрепления военного сотрудничества России и Китая и связали его с «дестабилизирующими действиями» на Украине.

Ранее эксперт объяснил, почему Зеленский начал ссориться с Китаем.