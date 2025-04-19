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Эксперт объяснил, почему Зеленский начал ссориться с Китаем

Аналитик Сун: Зеленский обвиняет Китай в помощи РФ из-за проблем на поле боя
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский обвиняет Китай в том, что Пекин поставляет России оружие, из-за того, что ВСУ испытывают серьезные проблемы на поле боя. Об этом заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин, передает газета Global Times.

«Первопричиной подобных обвинений может быть неблагоприятная для Украины ситуация на поле боя», — подчеркнул он.

Китайский аналитик добавил, что Китай контролирует экспорт как вооружений, так и прочей военной продукции, которая может использоваться при нанесении ударов.

До этого Зеленский говорил, что Украина располагает данными о поставках китайского оружия России, включая порох и артиллерийские системы.

Подобные обвинения со стороны G7 в адрес КНР звучали в октябре прошлого года. Тогда министры обороны стран «Большой семерки» выразили беспокойство из-за укрепления военного сотрудничества России и Китая и связали его с «дестабилизирующими действиями» на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 2-е место в мире по экспорту оружия в 2024 году.

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